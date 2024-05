“Estão esperando eu escorregar na banana”, diz Davi sobre críticas | A TARDE

Convidado pelo podcast PodPah, nesta sexta-feira, 3, o campeão do BBB 24, Davi Brito, desabafou sobre as pressões na sua vida pessoal nas últimas semanas pós reality show. Visto na segunda-feira, 29, em um jantar com a influenciadora cearense Bárbara Contreras, o baiano disse que as pessoas só estão esperando ele “escorregar na banana”.

“Eu estou perdendo a minha privacidade. Eu sou solteiro e levei minha amiga para jantar. E a galera gravando. Pô, não posso nem jantar? Fui a um restaurante só. Eu não posso fazer mais isso?”, disse o ex-motorista de aplicativo.

Logo após a saída de Davi no BBB 24, o relacionamento com Mani Rego apresentou instabilidades, e pouco tempo depois, resultou em um término conturbado. O vencedor aproveitou para reforçar o que vem desabafando em suas redes sociais.

“Eu tô vivendo. A maior batalha foi no BBB, passei por uma grande batalha. Agora eu tenho que viver, tenho que esclarecer minha cabeça”, desabafou Davi.

Davi também relembrou os momentos de rejeição que passou na casa, como a cena em que a ex-sister Leidy Elin jogou as roupas do brother na piscina.

“Eu sentia isso, mas não falava. Saía um atrás do outro, e me deixavam sozinho. Aquilo mexia comigo. Não teve momento fácil, confortável na casa, mas a mala jogada na água. Eu tinha acabado de lavar minhas roupas. Eu não acreditei no que estava acontecendo. Não é uma atitude louvável. Aquilo mexeu muito comigo”, relembrou ele.

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, foi convidado pelo podcast PodPah, apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico). Em suas redes sociais, ele compartilhou o momento em que estava à caminho de São Paulo.

"Embarcando em mais uma novidade pra vocês!! 🚀 A caminho de encontrar meus parceiros Mitico e Igão! Podpah se prepara que eu to chegandooo!", escreveu.

