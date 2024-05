Bomba! Descubra o real motivo do término entre Davi e Mani | A TARDE

Os bastidores sobre o fim do namoro entre Davi Brito e Mani Rego estão vindo à tona. Apesar de nenhum dos dois ter dado detalhes sobre o término, fontes próximas ao ex-casal revelaram com exclusividade à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, o que abalou a relação entre Davi e Mani, motivando questionamentos do brother e o fim do relacionamento entre eles.

>>> Por que o pai de Davi mora com Mani Rego? Entenda

Logo após sair vencedor do BBB 24, Davi recebeu diversas informações sobre o que teria acontecido fora da casa durante o período em que ele ficou confinado no reality show. Uma delas foi que Mani Rego teria tentado impedir que a família Brito fizesse campanha para que o baiano garantisse uma das vagas no puxadinho para entrar no programa da TV Globo.

Mani tentou parar a família Brito

Na foto: Dona Elisângela (mãe de Davi), Elizângela Carlos (ex-assessora), Raquel Brito (irmã) e Mani Rego (ex-namorada do brother) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com as fontes, Mani teria ligado brava para a ex-assessora de Davi, ordenando que ela e a mãe do brother cancelassem uma entrevista, na qual a família pediria votos para o baiano.

"Ela [a ex-assessora] recebeu uma ligação de Mani antes de Davi entrar no programa durante a gravação de uma reportagem. Mani disse: 'Não faça matéria nenhuma para Davi entrar no programa, eu não quero que ele entre no programa'", revelaram as fontes.

Mãe de Davi teria contrariado o pedido da nora

Em seguida, a ex-assessora teria informado para a mãe de Davi sobre o que estava acontecendo, e a matriarca teria dito que não era para atender ao pedido de Mani. "A ex-assessora perguntou a Elisângela Brito: 'É para fazer a matéria?'. A mãe de Davi respondeu: 'É para fazer, sim, meu filho tem que entrar no programa. Não escute Mani, Mani é namorada'", afirmaram as fontes.

Mani não ajudou Davi a entrar no programa, dizem fontes

Mãe de Davi e a ex-assessora ensinam os moradores de Cajazeiras a votar em Davi | Foto: Reprodução | Redes Sociais

As fontes afirmaram ainda que Mani foi convidada para participar de uma carreata no bairro de Cajazeiras para pedir votos para Davi juntamente com Raquel Brito (irmã do brother), Elisângela Brito (mãe) e a ex-assessora Elizângela Carlos, porém, ela teria dito que não iria participar. Além disso, as fontes revelaram que a família solicitou o carro, que o brother usava como motorista de aplicativo, para ajudar na campanha, mas Mani não teria liberado o acesso ao veículo.

Mani conectada

Mani é ex-namorada de Davi | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alguns dias antes de Davi entrar no BBB 24, Mani Rego criou um perfil no Instagram. Ela compartilhou uma sequência de fotos - todas sem legendas - no dia 7 de janeiro, nas quais aparece ao lado de Davi. Dois dias depois, a cozinheira atualizou o Instagram com o vídeo de Davi e Isabelle comemorando a entrada no reality show após terem sido escolhidos pelo público.

A partir da entrada do brother, Mani Rego passou a atualizar as redes sociais com frequência. O que chama atenção são as legendas bem elaboradas das postagens, com tag e arquivos pessoais de Davi, levantando a suspeita de que os posts foram feitos estrategicamente para dar engajamento ao perfil, aumentar o número de seguidores e revelar para o público na época, que ela era a namorada de Davi.

Reação de Davi ao receber as informações

Ao receber essas e outras informações, Davi teria ficado em choque, pedindo um tempo, tanto para a família quanto para Mani, para processar as notícias. A reação foi confirmada pelo próprio brother em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo.

"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", desabafou Davi Brito, que ainda sugeriu a Mani Rego conversar sobre o futuro do relacionamento aqui em Salvador, mas ela optou por terminar o namoro antes de uma DR na capital baiana.

Fonte inocenta a família Brito

Davi, Raquel e Elisangela | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Por fim, uma das fontes inocentou a família Brito, que segue sendo bombardeada nas redes sociais como a responsável pelo término do relacionamento de Davi com Mani. De acordo com o (a) informante, o baiano só entrou no programa - além do mérito de Davi e da escolha do público - porque Raquel, Elisângela Brito e Elizângela Carlos se empenharam incansavelmente para ele conseguir uma vaga no reality show.

"As críticas à mãe de Davi talvez sejam pela ignorância, mas se Davi esteve no programa foi porque ela, Raquel e Elisângela Carlos lutaram, entendeu?", finalizou a fonte.

Alô, Mani!

Nossa equipe entrou em contato com Mani Rego via Instagram em busca do posicionamento da cozinheira sobre as informações descritas nesta reportagem. Contudo, não houve resposta até o fechamento deste artigo.