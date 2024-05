Por que o pai de Davi mora com Mani Rego? Entenda | A TARDE

Após especulações sobre a polêmica do término de Davi Brito e Mani Rego, também envolvendo o pai do vencedor do BBB 24, Demerval de Brito, surgiram boatos de que ele teria ido morar com a ex-nora após o fim do namoro. A informação, inclusive, foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria do campeão do BBB 24.

>>> Sem Davi, pai do campeão do BBB comemora aniversário ao lado de Mani

No entanto, segundo a declaração da irmã do mais novo milionário, eles moram juntos desde o início do confinamento de Davi. Mas por quê?

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, fontes ligadas à família teriam dito que Demerval deixou o emprego e a casa e foi morar com Mani por medo da reação das pessoas com a fama do filho.

Ele trabalhava no mercado Atacadão, em Cajazeiras, mas pediu demissão logo. Com isso, Mani, a sua nora ainda na ocasião, alugou uma nova casa com o então sogro. Desempregado, Demerval estaria, então, sendo sustentado pela cozinheira.

Recentemente, Demerval celebrou mais um ano de vida ao lado da ex-nora e dos familiares dela, sem a presença de nenhum dos membros da família Brito. Inclusive, nem Davi e nem Raquel Brito publicaram mensagens de felicitações para o pai, aumentando entre os internautas os burburinhos de que eles se desentenderam após o fim Big Brother e Demerval teria ficado a favor da vendedora de lanches.