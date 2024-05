Davi viaja para o Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das enchentes | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito vai viajar para o Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira, 7, para ajudar as vítimas das enchentes.

Devido as chuvas dos últimos dias, o estado vive uma das maiores calamidades da história.

Davi contou que ganhou as passagens de ida e volta e a viagem está prevista para a noite desta terça.

"Estou aqui pedindo apoio de todos vocês. Estou indo para o Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas que estão precisando, neste momento, de ajuda, de apoio, de força, de tudo", disse o campeão do reality.

Ele compartilhou ainda um PIX e pediu para que os seguidores contribuíssem com o valor que puderem.

"Estou contando com sua colaboração pra poder ajudar o pessoal do rio grande do sul. vai ser uma viagem longa, mas estou indo. Vamos pra cima, vamos com força", disse.

Confira o vídeo.





