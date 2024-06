Deboche? Mani reage a Davi cantando e atitude chama atenção | A TARDE

O São João da Thay, no Maranhão, segue dando o que falar nas redes sociais. Ponto de encontro de vários famosos, o evento conta com a presença de diversos baianos, entre eles, o campeão do BBB 24, Davi Brito, e a ex, Mani Rego.

Em meio a especulações de climão, e até um novo romance do novo milionário, uma atitude de Mani deu o que falar na web: um vídeo mostra a reação dela ao ouvir o ex cantando no evento.

No registro, a empresária inicialmente aparece dançando a versão de “Chorei na Vaquejada”, cantada por Davi. Na sequência, uma aparente brincadeira dela de "dar a língua" chama a atenção, e faz com que com muitos internautas apontem um “deboche”.

“Pura inveja ela queria estar onde ele estar .. olha que ela já fez de tudo para acabar com Davi e não conseguiu , deveria estar agradecida a Davi de estar ali , ela nunca vai se tocar que até esses fãs dela foi por que Davi foi o vencedor no BBB e não um qualquer”, afirmou um perfil.

“Se acha ex BBB, se contente como ex do Davi que te deu até uma carreira, então menos, bem menos, de mulher madura de fala mansa que mostrava ser, hoje uma imatura invejosa”, acusou outro.

Climão?



Não é de hoje que um possível climão entre o ex-casal tem sido comentado na web. Em um outro vídeo que circula pelas redes sociais, Mani apareceu desviando do caminho para evitar cruzar com Davi.

Em entrevista ao gshow, o baiano contou que foi surpreendido pela presença de Mani no evento e reforçou que está solteiro. “Se encontrar ou não se encontrar, tranquilo, acho que a amizade continua, a vida que segue, vamos pra cima, desejo tudo de bom. Tô sozinho, tô solteiro, graças a Deus”, afirmou.

Já Mani ressaltou que não foi à festa para encontrar o ex-companheiro. “O objetivo era conhecer o São João da Thay e o Maranhão, não foi o reencontro. Não quero falar sobre vida pessoal... Davi está seguindo o caminho dele, estou seguindo o meu. Vamos focar no nosso trabalho e é isso que importa”, disse a empresária e influenciadora.

