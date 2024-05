Descubra o motivo da 'queda' de Davi nas redes sociais | A TARDE

Se escolhessem uma trilha sonora para a trajetória de Davi pós-BBB, seria 'A Queda' de Glória Groove. Os supostos erros de comportamento do baiano de 21 anos se transformaram em um grande espetáculo sob os holofotes da fama e do julgamento público. As atitudes do ex-BBB se tornaram um show, onde ele é a atração principal, que caminha em uma 'corda bamba' e cada suposto deslize é uma perda.

>> Davi já perdeu 1 milhão de seguidores desde o final do BBB

Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil no dia 16 de abril, o campeão do BBB 24 vem sofrendo uma queda considerável no número de seguidores no Instagram. Davi acumulava 10,5 milhões de seguidores na plataforma. O número caiu e, até a publicação desta matéria, já estava em 9,5 milhões. Mas, quais são as supostas razões pelas quais Davi vem perdendo o prestígio do público? A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, conta para você.

A primeira polêmica envolve Mani Reggo, a ex-namorada do brother. Davi Brito enfrentou uma onda de haters ao dizer, durante uma conversa com Ana Maria Braga no 'Mais Você', que estava “conhecendo” a então parceira, a quem ele se referia como “esposa” antes de se tornar campeão do Big Brother Brasil 24.

A falta de uma equipe de comunicação para orientar Davi também contribuiu. Após Mani Reggo anunciar o término do namoro, o ex-BBB abriu lives no Instagram e fez publicações no feed, inclusive com erros ortográficos nas legendas, tentando fazer a ex-namorada repensar a decisão.

Durante uma live no Instagram, o baiano fez um 'sincerão'. Aos gritos, o vencedor do BBB 24 reclamou da exposição excessiva de sua imagem, das especulações sobre sua vida pessoal na imprensa, atacou jornalistas e mandou aqueles que não simpatizavam com ele cuidar de suas vidas.

Outro ponto que fez Davi perder seguidores está ligado às publicações pouco estratégicas do brother. Atualmente, o ex-motorista por aplicativo compartilha com mais de 9 milhões de seguidores vídeos de dancinhas, fotos ostentando jet skis e carros de luxo, e outros registros em que ele aparece curtindo e até debochando dos ataques que vem sofrendo na web.

Nas últimas semanas, o campeão do BBB 24 se envolveu em uma grande polêmica após postar uma foto sorrindo em meio à tragédia no RS. Além disso, ele foi supostamente hostilizado por algumas pessoas de um abrigo após abrir uma live, pois muitos achavam que ele queria "fazer mídia" em cima da tragédia.

No último domingo, 19, Davi voltou a ser duramente criticado após gravar um vídeo encenando um choro ao responder que ainda não encontrou um novo amor após o término do namoro com Mani. As críticas, porém, não pararam por aí.

Já madrugada de segunda-feira, 20, o campeão do BBB 24 surgiu dançando sem camisa de forma sensual a música 'Algema e Bota', da banda de pagode Oh Polêmico, que menciona o órgão reprodutor feminino. Rapidamente, Davi recebeu uma enxurrada de comentários negativos, alguns questionando onde está a assessoria do ex-BBB para dosar o que ele pode postar nas redes sociais.



