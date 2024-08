Doação de Nego Di de R$ 1 milhão ao RS foi falsa, aponta investigação

- Foto: Reprodução

Preso por fraude, o ex-BBB Nego Di teve uma nova polêmica descoberta em meio às investigações após a quebra de seu sigilo bancário. O influenciador chegou a anunciar a doação de R$ 1 milhão para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul seria falsa.

Entretanto, apenas um PIX de R$ 100 para a vaquinha online foi encontrada. A suspeita é que ele tenha editado o comprovante para enganar os seguidores, colocando alguns zeros à mais na doação.

Em abril de 2024, Nego Di anunciou nas redes sociais que havia doado o valor para ajudar os atingidos pelas chuvas no sul do país. "Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin", afirmou ele em vídeo, incentivando outras celebridades a fazerem o mesmo.



Após a denúncia de fraude, o Ministério Público informou que só se pronunciará após a análise dos documentos apreendidos na casa do influenciador. A plataforma Vakinha, mencionada na suposta doação, alegou que não pode divulgar informações devido à Lei Geral de Proteção de Dados.

A defesa de Nego Di ainda não se manifestou sobre a acusação. A investigação ocorre em meio a outra polêmica envolvendo o influenciador, que foi preso no domingo, 14, acusado de enganar pelo menos 370 pessoas através de uma loja virtual de eletrodomésticos.



A Polícia Civil estima que os clientes lesados sofreram um prejuízo superior a R$ 330 mil. Nego Di também está sendo investigado por um esquema de rifas virtuais ilegais.