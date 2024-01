Dum Ice se pronuncia sobre Gabriel Randal: "brigou com o irmão"; veja | A TARDE

O produtor de conteúdo e comediante Dum Ice se pronunciou sobre a situação envolvendo o influenciador baiano Gabriel Randal, que preocupou os seguidores, na segunda-feira, 15, após abrir uma live aos prantos e desabafando sobre situações de sua vida.

Nas imagens gravadas por Randal, ele afirma que vizinhos do bairro de Nova Sussuarana estariam perseguindo ele e a família. Dum Ice foi buscar o influenciador em casa e disse que a situação teria sido uma "briga com o irmão".

"Passar a visão aqui, Gabriel brigou com o irmão dele. O pivete destruiu a casa toda, teve polícia e tudo. A casa de Gabriel está destruída e ele não pode mais voltar para lá. Quero até pedir desculpas para os vizinhos. Eu estava lá e eles estavam fazendo churrasco na frente da casa de Gabriel. Eles estavam relatando algumas coisas que acontecem lá. Quero pedir desculpas por ele, porque a gente vê que Gabriel não está bem. Sei de toda a situação. Como estou com a cabeça mais no lugar, a gente entende tudo o que está acontecendo", explicou Dum Ice.

Por fim, o comediante contou que sabe de toda a situação que tem passado Gabriel Randal e que tem mantido contato constantes com a família do influenciador. Ele disse ainda que, muitas vezes, as brigas tem origem em casa, e não na internet.

"A gente vê essas lives que ele estava fazendo, a gente vê tudo e liga na mesma hora. Hoje em dia, eu converso mais com a mãe dele do que com ele. Ela tem uma consciência melhor. Falei com o pai dele também, porque Gabriel está fora do normal. Agora ele está mais tranquilo. Quase todos os dias estamos com ele e cientes de tudo. Lógico que não vamos ficar falando isso, para não atrapalhar tudo também. Junta a internet com a vida pessoal e ferra tudo de vez. Muitas vezes as brigas são entre a família dele, não com o pessoal da internet", concluiu.