Eduardo Sterblitch diz ter vergonha dos “crimes” que cometeu no Pânico | A TARDE

O ator Eduardo Sterblitch disse que tem vergonha dos crimes que supostamente cometeu durante o programa Pânico na TV, atração que o deixou bastante famoso.

“Eu tenho vergonha dos crimes que provavelmente cometi ali dentro. Era um outro mundo. Tenho vergonha da minha ignorância artística. Era moleque”, declarou Sterblitch.

A declaração aconteceu durante uma em entrevista à Veja. O ator explicou que não tinha nenhuma responsabilidade social quando entrou no programa.

“Entrei no Pânico com 17 anos, não tinha nenhuma responsabilidade social, do que representava, da minha responsabilidade enquanto artista. Era muito mais egoísta, muito fascista nesse lugar, como uma pessoa jovem”, detalhou.

O artista explicou que foi aprendendo que o que fazia era errado quando foi entrando na vida adulta. “Fui aprendendo com a vida adulta, não só com o mundo mudando. Piadas homofóbicas, racistas, misóginas, que a gente não percebia”, relatou.

Sterblitch pediu desculpas aos fãs que podem ter se ofendido com as brincadeiras. “Não sei o que gerei de dor, às vezes tem uma piada que ninguém nem lembra que fiz, mas que pode ter machucado alguém. Desculpa”, contou, falando sobre os objetivos do humor:

“A gente não está aqui para isso, mas sim para provocar, divertir, às vezes até mesmo insultar, mas sempre tudo no divino, no artístico”, encerrou.