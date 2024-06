Em áudio, Davi Brito revela que pagará funcionários com 'guaraná' | A TARDE

Um áudio do vencedor do Big Brother Brasil 24 (BBB), Davi Brito, sobre o pagamento de funcionários que administravam as suas redes sociais no período em que ele estava confinado no reality show viralizou no X (antigo Twitter) na noite de sexta-feira, 31.

Na ocasião, o ex-motorista por aplicativo afirmou que pagaria a todos os colaboradores com “um guaraná”. Tentando se explicar, o baiano afirmou que ‘guaraná' seria uma forma de se referir a uma quantia de valor, que não seria alta, mas não especificada.

"Vou estar aqui sentando com Raquel [irmã] e comigo mesmo para ver um guaraná [dinheiro]. ‘Guaraná’, a expressão, pra quem não sabe, é um valor. Não vou falar quanto é esse valor, mas que será um valor que eu vou dar a cada um de vocês”, disse Davi.

A gravação de voz surgiu após os ex-adms e fãs do campeão do reality global se unirem para reclamar sobre a falta de pagamento dos serviços prestados a ele durante o período de quatro meses, quando esteve confinado.

Ainda no áudio, Davi revela que o contrato feito com os funcionários era para exercer um trabalho voluntário, sem retorno financeiro. A conversa foi realizada durante um Space, grupo de conversas em ligações, no X (antigo Twitter).

Após a fala do ex-BBB, uma mulher assumiu a chamada e revelou indignação pela "ingratidão" de Davi Brito. "Davi Brito não é o Davi Brito do Big Brother. Nós [fãs] nos desvinculamos dele, porque vimos que não havia uma reciprocidade", disse.

