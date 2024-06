Em resposta a Piovani, Scooby se pronuncia sobre PEC das praias | A TARDE

Em meio a polêmica com Neymar e a PEC da privatização das praias que tramita no Senado Federal, a atriz Luana Piovani também cobrou um posicionamento do seu ex-marido e amigo do jogador de futebol, Pedro Scooby. “Quero saber o que o Pedro acha disso, porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô”, debochou Luana.

Já no domingo, 2, o surfista Pedro Scooby, que costuma ter sua paternidade exposta nas redes pela ex-esposa, se pronunciou afirmando ser contra a PEC da privatização das praias.

“Acho que não existe nenhum surfista a favor de privatização de praia, mas o buraco é mais embaixo! Não é só essa PEC, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro! Eu como surfista virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto!”, disse o surfista, que aproveitou a onda para divulgar uma ONG que defende praias públicas.

Publicações relacionadas