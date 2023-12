Equipe médica aponta quando Zé Neto deve ter alta; confira | A TARDE

O Hospital de Base de São José do Rio Preto emitiu um comunicado neste domingo, 10, atualizando o estado de saúde do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano. Segundo a nota, o artista permanece internado, estável e com evolução clínica satisfatória.

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente", diz o documento, que segue abordando a permanência do sertanejo.

LEIA TAMBÉM

Esposa de Zé Neto conta detalhes da recuperação do cantor

"A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana".

O cantor sofreu um grave acidente na terça-feira, 5, em Icém, interior de São Paulo, quando capotou a caminhonete na Rodovia BR-153. O acidente não resultou em vítimas fatais.