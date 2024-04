Erika Schneider é hospitalizada após acidente em Trancoso | A TARDE

A influenciadora Erika Schneider sofreu um acidente e precisou ficar hospitalizada durante viagem para Trancoso, na Bahia, neste feriado de Semana Santa.

Por meio do Instagram, a empresária afirmou que se machucou quando estava fazendo um passeio. Uma das tábuas que estavam no local afundou e o dedo do pé da influenciadora se deslocou.

“Hoje, imobilizando o pé que a gaiata machucou”. Na publicação, ela garantiu que colocou o dedo de volta após o acidente.

“O dedo virou, as meninas viram e começaram a gritar porque ele foi parar do outro lado. O chinelo tinha ficado dentro do buraco. Eu não sabia se pegava o chinelo, se desvirava o dedo (risos). Não sei como consegui colocar ele no lugar", brincou.