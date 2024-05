Esposa de Ludmilla reduz testa em cirurgia; saiba detalhes | A TARDE

A esposa da cantora Ludmilla foi submetida a uma cirurgia de diminuição dos tecidos da testa. Por meio das redes sociais, a influencer Brunna Gonçalves compartilhou com os fãs na segunda-feira, 13, o resuldado do procedimento estético conhecido como frontoplastia.

>> "Não preciso provar nada pra ninguém", dispara Davi contra os haters

“Finalmente realizei meu grande sonho”, disse em um vídeo no Insatgram. A bailarina apareceu com a cabeça enfaixada contando que há mais de dez anos busca um médico para solucionar sua maior insegurança. “Não fazia coque e vários penteados”, afirmou a esposa de Ludmilla.

Por fim, brunna Gonçalves afirmou que está feliz com o resultado do procedimento. "Já tinha alguns anos que eu tava estudando e pesquisando alguém que me passasse confiança pra eu fazer essa cirurgia. [O médico] já tirou a foto do depois e me mandou, está perfeito. Ao longo da semana mostro pra vocês e tenho certeza que vão amar, tô muito feliz e realizada com isso", completou.

Publicações relacionadas