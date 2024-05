"Não preciso provar nada pra ninguém", dispara Davi contra os haters | A TARDE

Davi Brito, baiano vencedor do BBB 24, contou que voltará para o Rio Grande do Sul para continuar ajudando as vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas no estado. Ele estava em terras gaúchas, mas esteve em Salvador para comemorar o Dia das Mães e, agora, deve ir mais uma vez ao estado para atuar como voluntário. Apesar dos esforços, o ex-motorista por aplicativo segue sendo bombardeado de críticas nas redes sociais.

Na noite desta segunda-feira, 13, Davi voltou a rebater os haters e garantiu que não fez nada de errado e tem como comprovar o destino de tudo o que foi arrecadado. "Eu não tenho tempo para ficar olhando o povo falar mal de mim. O meu tempo eu tô dedicado a ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul [...] Não vou perder minha paciência, paz e tranquilidade. Deus sabe do meu coração e da minha intenção e não preciso provar nada para ninguém. Tá chato essa fofocaria com o meu nome", disparou.

Todas essas críticas acontecem porque, além da presença física, Davi também tem feito pedidos de doações através do PIX para, segundo ele, comprar coisas que as pessoas estão precisando no Rio Grande do Sul, como água e cestas básicas. O fato de ter apresentado a sua conta pessoal como destino do dinheiro doado causou reboliço na internet, e muitas pessoas criticaram Davi pela atitude, apontando que essa não seria a maneira correta de arrecadar o dinheiro.

Davi tem postado prints de conversas no WhatsApp, do saldo da conta e das notas fiscais do que vem comprando, tudo como maneira de prestar contas ao público que está doando, mas ainda assim, tem muita gente pegando no pé do ex-BBB. Nesta segunda-feira, ele voltou a rebater as críticas que tem sofrido.

O baiano agradeceu o apoio de seus seguidores, que têm inclusive alertado que ele pode ser denunciado para o Ministério Público. Davi disse que essa não é uma preocupação. "Eu tenho todos os prints e comprovantes, se o Ministério Público quiser pode vir olhar a minha conta [...] tá tudo certo, pode ficar tranquilo e despreocupado. O foco é ajudar as pessoas que estão precisando. Aqui é total transparência, não quero nada de ninguém, só ajudar", afirmou.

