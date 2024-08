"Estou pronto", diz namorado de Bruna Marquezine sobre paternidade

O ator João Guilherme e atriz Bruna Marquezine - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator João Guilherme, de 22 anos, atual namorado da atriz Bruna Marquezine, ao participar do programa “Sabadou com Virginia” da sua cunhada e influenciadora Virgínia Fonseca, afirmou que pretende viver a paternidade na juventude. Ele ainda revela que se sente pronto para ter filhos, apenas está esperando uma pessoa que também esteja.

"Eu morro de vontade de ter filho. Juro, principalmente [porque] eu sempre quis ser pai jovem. Até porque eu amo criança, amo cuidar e poder educar alguém, eu acho isso muito valioso. Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto [da ideia]", disse João.

Acompanhar a mudança no comportamento de seu irmão, Zé Felipe, também serviu como motivação para ser pai cedo. Segundo ele, o cantor ficou mais maduro e responsável após o nascimento das filhas.

O ator reconhece que criar um ser humano não é fácil, mas acredita que bem acompanhado seja capaz de dar uma base para que a criança cresça e se desenvolva bem. Ao falar das características necessárias para ser mãe de seus filhos, ele cita alguém educada e que compartilhe de seus valores.

"Isso é muito importante, eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos, juntos. Alguém que eu confiasse que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe? Seja então uma mulher que eu acho muito educada, que compartilhe valores parecidos".

João Guilherme contou que o momento da gestação será definido por sua parceira. Afinal, ela é quem carregará a criança por nove meses. "Acho que a partir do momento que a pessoa que eu amo quiser, estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto".

Vale ressaltar que, de acordo com o jornalista Matheus Baldi, do site Glow News, Bruna Marquezine e o cantor adotaram os animaizinhos após a viagem especial, o que seria uma forma de marcar este momento do namoro. Pelo visto, eles já se encontram em fase de treinamento para viver a maternidade.