Evaristo Costa é roubado na Inglaterra e celular vai parar na China | A TARDE

O ex-apresentador da Rede Globo, Evaristo Costa, de 47 anos, usou as redes sociais para informar que foi vítima de furto em Londres, capital da Inglaterra, cidade onde vive desde que deixou o Brasil. Após a frustração inicial de ser vítima na Europa, o jornalista informou que teve um susto ao descobrir onde foi parar o seu celular. Através do rastreador, ele conseguiu descobrir a localização do aparelho e compartilhou a situação com seus seguidores no Instagram.



“Vem da China, volta pra China. Olha o paradeiro do meu celular furtado em Londres há menos de um mês. As autoridades chinesas já foram alertadas (risos)”, disse ele em publicação no Feed.



De acordo com as imagens divulgadas pelo ex-apresentador do “Jornal Hoje”, o aparelho se encontrava, no último dia 20 de março, às 12h31, em Guangdong, província chinesa, a mais de 11 mil km do local onde foi furtado.



“O bom que ele [o celular] está viajando, né?”, brincou uma seguidora. “Foi levado para recall”, brincou outra. “O meu foi furtado no aeroporto da Flórida e também foi para lá”, disse mais uma, relatando ter vivido situação semelhante.