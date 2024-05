Ex-aluna diz que fez aborto do personal de Gracyanne: "forçada" | A TARDE

Marcella Bernardo, ex-aluna que engravidou do personal Gilson de Oliveira, apontado pivô do fim do casamento entre Gracyanne Barbosa e Belo, decidiu acionar o 'marombeiro' na Justiça após ele ter negado a paternidade da criança.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a estudante de biomedicina, 29 anos, pede no processo movido contra o personal, indenização por danos morais, omissão de socorro, além dos valores dos gastos em medicamentos e outras coisas, que teve na época.

Marcella revelou que por conta da ausência de Gilson na gestação, ela decidiu interromper a gravidez. “Eu fiquei três meses sofrendo muito, tentando entrar em contato, mas ele abandonou e eu tive que me virar sozinha. Tive que fazer um aborto, forçada, porque ele falava em mensagens que não ia assumir a criança e eu fiquei desesperada”, revelou ao Metrópoles.



A estudante e Gilson, que atuava como seu personal, se conheceram em 2021 e logo depois engataram um breve romance. Como resultado disso, acidentalmente Marcella engravidou do personal, e quando decidiu procurá-lo em busca de suporte, Gilson não demonstrou interesse em assumir a paternidade.