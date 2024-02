Ex-apresentador rebate acusação de estupro do filho: “calúnias” | A TARDE

Após ser acusado por Roger Moreira, seu filho adotivo, de assédio, o ex-apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira, emitiu uma declaração por meio de sua assessoria. O comunicado refuta veementemente as acusações, caracterizando-as como "absurdas" e "difamatórias", e ressalta que não é a primeira vez que tais denúncias são feitas.

"Aos 97 anos, Cid Moreira se vê novamente diante de uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória", afirma o comunicado.

Além disso, a nota recorda um episódio ocorrido há dois anos, quando Roger apareceu na televisão acusando a esposa de Cid Moreira de mantê-lo em cárcere privado. "Em 2022, Roger foi ao ar em rede nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de servir-lhe comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo alegando desejar cuidar de Cid Moreira", relata.

Posteriormente, o comunicado ressalta que as acusações de Roger têm motivações financeiras. "Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros", declara.

A assessoria de Cid Moreira destaca que o jornalista já ganhou processos judiciais contra Roger. "O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e 'dar amor' agora pede a prisão do mesmo? Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira", enfatiza.

Por fim, o comunicado revela que os advogados de Cid estão preparando mais um processo contra Roger, confiando na justiça para desmascarar mais uma vez as calúnias proferidas.