Ex-BBB, Gustavo Marsengo pede Laís Caldas em casamento | A TARDE

O ex-BBB Gustavo Marsengo pediu a sua amada, a também ex-BBB Laís Caldas em casamento. O casal, que está junto desde a 22ª edição do reality show, anunciou a novidade em um publicação no Instagram no último domingo, 24.

“Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza que você seria a mulher da minha vida! Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria, a única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo”, diz um trecho do texto escrito por Gustavo e compartilhado em conjunto pela médica.

Marsengo revelou ter escolhido o natal após decidir passar a data com a família de Laís, porque “quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela”. Além disso, o ex-BBB brincou que não poderia enrolar para fazer o pedido, ou o espírito do pai de Laís, que morreu um mês antes dela entrar no Big Brother Brasil, iria “puxar” o pé dele.