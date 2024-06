Ex-BBB Matteus Amaral vai apresentar programa na TV Globo | A TARDE

Vice-campeão do Big Brother Brasil 24, Matteus Amaral vai apresentar um programa na TV Globo. Ele será um dos apresentadores do Festival Salve o Sul, que acontece nesta sexta-feira, 7, e no domingo, 9.

A informação foi confirmada pelo próprio Matteus. O evento terá toda a renda destinada aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O festival será realizado no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e terá também outros dois apresentadores, Didi Wagner e Thaeme Mariôto. Partes dos shows serão exibidos pela TV Globo. Nos canais Multishow e Bis, a exibição será completa.

No primeiro dia haverá shows dos 'Amigos' Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo. Já no domingo, 9, sobem ao palco Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos é Mais, Preta Gil, Xand Avião, Ferrugem, L7NNON, Gloria Groove, Xamã, Neto Fagundes, Turma do Pagode, Duda Beat, Zé Felipe, Pocah, Lexa, MC Daniel, Luan Pereira, Hariel, IG, MC Ryan SP, PH, MC Don Juan e MC Davi.

