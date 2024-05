Ex de Jojo Todynho e Jaquelline, Lucas Souza se assume bissexual | A TARDE

Em carta aberta publicada neste sábado (27) nas redes sociais, o ex-marido de Jojo Todynho e ex-namorado de Jaquelline Grohalski, Lucas Souza, se assumiu como bissexual. No desabafo feito para mais de quatro milhões de seguidores, Lucas declarou estar em processo de “autoaceitação e descoberta”.

O ex-participante de A Fazenda revelou que queria estar vivendo seu processo de autoaceitação em particular, no entanto, por conta da pressão, decidiu tornar sua sexualidade um assunto público. Lucas iniciou o texto falando sobre viver uma vida "sempre pautada pela CORAGEM".

"Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet, e ainda lidar com comentários relacionados a minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO e descoberta foi acontecendo com toda a exposição da minha vida", iniciou.

Lucas revela ter vontade de se envolver com os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino, embora ainda não tenha uma definição exata sobre sua identidade sexual, podendo ser considerado como bissexual ou pansexual.

"A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu: me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento, e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês", assumiu.

Em outra parte do texto, Lucas relembra sua participação no reality da Record TV, e revela que não se assumiu anteriormente, por estar se relacionando com a campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, e com isso, estava fazendo planos futuros com a ex-namorada.

"Durante o confinamento, me apaixonei por uma mulher, o que é normal para o bi/pansexualismo. Essa mulher incrível me respeitou em todos os momentos e tornou-se minha amiga, além de namorada, e me aceitou exatamente do jeito que sou. Passei a criar planos com ela, mas novamente essa pressão de sexualidade veio e os comentários maldosos voltaram, só que aqui do lado de fora, aqui na vida real", revelou.

Por fim, o influenciador declarou estar se sentindo "liberto e feliz", e também pediu respeito a todos, por sua decisão. "Enfim, hoje é um dia muito importante para mim, pois me sinto liberto e feliz! Espero que esse relato conscientize as pessoas, que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo, de forma pessoal e intransferível (...) E que todos nós, independente de raça, cor, gênero ou orientação sexual, merecemos RESPEITO!", completou.