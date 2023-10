Ex de Manoel Gomes rebate acusações: “nem dinheiro ele tem” | A TARDE

Após acusações de que estaria interessada apenas nos bens materiais de Manoel Gomes, a empresária Maria Reis veio a público para se defender. Alvo de ataques nas redes sociais, a cirurgiã dentista negou ser “interesseira” e afirmou que o autor do hit de "Caneta Azul" está “liso”.

"Está sendo um bombardeio, a todo tempo (...) o Brasil inteiro conhece o Manoel como um cara simples, é um farsista, talvez um bom ator", disse ela ao Fofocalizando na quinta-feira, 5.

"Manoel, para mim, é um cara liso... Não quero dinheiro, até porque, nem dinheiro ele tem", completou.

Ainda segundo Maria, Manoel estaria vivendo em um local que não condiz com a sua realidade financeira. "Ele mora de aluguel em São Paulo. Inclusive falei que ele tinha que mudar de apartamento, que não tem nem ar condicionado".

Polêmica do noivado

Tudo começou quando Manoel Gomes negou que era namorado ou noivo de Maria e disse que ficou incomodado com constantes perguntas sobre quem administrava seus bens, contas bancárias e redes sociais. Ele revelou que a mulher esteve na casa dele por quatro dias e também que comprou um anel de compromisso a pedido da moça, mas que não se tratava de um relacionamento amoroso sério.

"Está rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado", disse ele.

Diante das perguntas da moça sobre os seus bens, Manoel Gomes teria desistido de continuar o relacionamento, que tinha se desgastado rapidamente. "Ela foi embora. Como ela estava com muita pergunta do que eu tinha, eu fiquei fora dela. Eu não quis nada com ela. Ela passou quatro dias na minha casa, mas foi embora. Desejo tudo de bom para ela e para a família dela", finalizou o músico.

Mas apesar de o artista negar o noivado, ao Fofocalizando, Maria contou que a família dela já tinha até sido apresentada a Manoel Gomes. "Ele ligou em chamada de vídeo para os meus pais para me pedir em noivado...Minha mãe chegou a questionar se não era uma brincadeira. Infelizmente, até aquele momento, era um conto de fadas", lamentou.