Ex diz se sentir humilhado após Hickmann assumir namoro com Edu Guedes | A TARDE

O empresário Alexandre Correa afirmou que está passando por humilhação desde que sua ex, a apresentadora Ana Hickmann, assumiu namoro com o também apresentador Edu Guedes.

Em entrevista ao canal do Youtube de Fabricio Werdum, ele afirmou que está sendo amparado psicologicamente pelos próprios advogados.

"Meus advogados sabem a humilhação que estou passando, então eles têm me dado quase que um amparo psicológico nessa situação. A gente fica esgotado".

Ele ironizou ainda a aliança que apareceu em uma das fotos publicadas por Ana com Edu e sugeriu que o casal pode já serem noivos.

“Parecer a aliança parece, agora, se é eu não sei. Não vou ser leviano, está com cara de aliança, mas pode ser dela com ele [Edu Guedes], mas pode ser de noivado”.

Após rumores e especulações, Ana e Edu assumiram publicamente o relacionamento na manhã de terça-feira, 12, através das redes sociais.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse ela.