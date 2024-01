Ex-”Malhação” faz delivery de frango assado: “está apertado” | A TARDE

Protagonista da telenovela “Malhação" em 2009, o ator Daniel Dalcin, de 38 anos, hoje trabalha vendendo frango assado. Ele é dono de um restaurante delivery, localizado em uma galeria em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Daniel postou um “desabafo” no Instagram depois que outro ator de Malhação, Daniel Erthal, viralizou nas redes sociais depois de contar que está vendendo cerveja nas ruas de Copacabana para sobreviver.

“É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo”, disse Dalcin.

“É mérito e digno trabalhar com outras coisas. Há sete anos atrás, quando saí da Globo e meu pai estava em tratamento de câncer, fui trabalhar como vendedor da (loja de roupas) Osklen, em Niterói. É a coisa mais digna do muito. Se você continuar nessa, você vai ter trabalho como ator e no seu novo empreendimento. E para vocês atores: não parem no final da fila”, acrescentou ele.

Daniel interpretou o vilão Alex Bacelar em Malhação. Na época, ele atuou ao lado de Bianca Bin e Micael Borges. O jovem também participou de “Êta Mundo Bom!, em 2016, e da série “Reis”, da Record TV!, em 2022.

Veja o vídeo: