Ex-Rouge revela aborto em ensaio para o Carnaval de Salvador

A cantora e atriz Karin Hils, conhecida por sua participação no grupo feminino Rouge, revelou que fez um aborto pouco tempo após vencer o programa "Popstar" do SBT, enquanto se preparava para uma apresentação no Carnaval de Salvador com suas colegas.

Atualmente com 44 anos, Karin relembrou o ocorrido de 2002 durante uma entrevista ao podcast "Pod não pod ou depende", apresentado por Bianca Rinaldi e Guga Menga. Ela compartilhou sua experiência, dizendo: "Eu já fui mãe. Assim que entrei no Rouge, eu fiz um aborto. Dois ou três meses depois de entrar, eu engravidei. Lembro que nesse período eu estava ensaiando para fazer um carnaval em Salvador... A vida é feita de escolhas e eu escolhi seguir minha carreira, não tive muito tempo pra pensar a respeito".

Karin também mencionou a falta de apoio do então companheiro, que a pressionou a optar pelo aborto com comentários sobre sua carreira. "Eu comuniquei o pai e digamos que ele me incentivou a isso, no sentido de não me apoiar. Ele falou: 'Você é doida, o que vai fazer com sua vida, demorou tanto pra chegar até aqui'. E eu entendi o recado. Eu lembro que pensava muito no contrato, que era muito amarrado", explicou.



Ela afirmou que o aborto não a acompanhou durante sua vida, mas as memórias ressurgiram ao interpretar papéis de mãe na TV e no teatro.

"É impressionante como a arte nos coloca em alguns lugares. Eu passei a ter várias experiências como mãe, uma em especial no coro, em que eu era mãe de um adolescente, tinha que fazer um número cantando a música 'Pedaço de mim', de Chico Buarque, e quando comecei a estudar a letra foi uma catarse. Eu mergulhei naquela fase da vida e pensei 'era para eu ter um filho nessa idade'. Era para eu ter sido mãe de um filho já adolescente... Foi uma loucura", concluiu.