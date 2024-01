Fã mirim de Ivete revela sonho após viralizar: "felicidade incrível" | A TARDE

Com apenas 7 anos, o pequeno Daniel Levi já se tornou um dos maiores fenômenos de 2024 após ser chamado pela cantora Ivete Sangalo para dançar no palco do Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. O convite aconteceu no dia 1º de janeiro, minutos após a contagem regressiva de 2023 para 2024.

Ivete cantava a música “Macetando”, parceria com a cantora Ludmilla, quando observou a criança dançando no meio da multidão que acompanhava o show e pediu que a produção dela colocasse o menino no palco. Daniel, que é influenciador, modelo e “mete dança”, já soma mais de 350 mil seguidores no Instagram.

Em entrevista ao A TARDE Play, Daniel revelou que o seu maior sonho é comprar uma casa para a sua mãe, Geisa Alves, que está acompanhando de perto a ascensão do filho. “Para mim está sendo uma felicidade incrível. Eu não esperava que fosse assim tão de repente. Foi algo extraordinário na minha vida e na vida dele também”, disse a mulher.

Na ocasião, o menino deu detalhes de como aconteceu o convite de Ivete para ele subir no palco. “Eu estava dançando ali embaixo e todo mundo fez uma roda. Eu queria ficar na frente, mas os seguranças não deixaram porque já estava apertado, aí minha mãe mandou eu dançar onde eu estava. Aí todo mundo fez uma roda. Eu dancei, as pessoas apontaram para mim, depois Ivete Sangalo me chamou para o palco”, contou.

Sobre as críticas que surgem nas redes sociais, a mãe de Daniel disse que não se importa. “Eu tento dar o melhor para ele. Quando vem críticas eu tento não olhar muito e continuar seguindo em frente. Para mim e para ele está sendo bom e é isso que importa, ver a felicidade dele”, destacou. Geisa afirmou ainda que a dança nunca atrapalhou a criança na escola. “[Ele sempre conciliou bem] o estudo com a dança e a moda. Eu creio que não atrapalha porque ele gosta muito de estudar”.

Bolsa de estudos



A dançarina Juliana Paiva, dona do estúdio Live 2 Dance, presenteou Daniel com uma bolsa de estudos. Em vídeo publicado no Instagram, a artista aparece falando ao telefone com o garoto.

“Muito importante, Dan. Tia Ju está te chamando para você conhecer a dança no geral. Não só dançar pagode ou axé, que a gente ama. Mas também conhecer a técnica e a variedade de dança que existe. Para se você quiser fazer isso profissionalmente, já começar a conhecer as modalidades e aí se aperfeiçoar no que você escolher para fazer”, explicou.

Ela finalizou a chamada afirmando que seria um prazer participar da formação do menino. "Tô muito feliz de falar com você, meu amor. A gente vai se conhecer logo”.

Segundo Ju, Daniel vai escolher os tipos de dança que vai praticar no estúdio. E que ele, ao lado da mãe, vai escolher quantas vezes vai frequentar o estúdio, que fica no bairro do Imbuí, em Salvador.

Confira a entrevista completa com Daniel Levi, também disponível no canal do YouTube do A TARDE Play:





A TARDE Play