Fábio Assunção volta com ex cinco anos após o término | A TARDE

O ator Fábio Assunção, de 52 anos, voltou com a ex após cinco anos da data do término. Agora, o eterno galã global voltou a namorar com a publicitária Mel Pedroso, de 39 anos. Um fato curioso é que ele engatou o novo relacionamento menos de um mês após terminar com a atriz Isa Salmen, de 32 anos.

Apesar da rapidez, a decisão de voltar com a ex é realmente firme, pois o ator até levou a namorada como acompanhante dele para a sessão de gala do filme “Motel Destino”, no qual ele é protagonista. Além disso, o jornal Extra afirmou que Mel também esteve ao lado de Fábio Assunção no Festival de Cannes, na França, no mês passado.

Fábio e Mel engataram uma relação relâmpago em 2019, que durou apenas seis meses. Porém, o que parecia ter sido um ponto final acabou virando uma vírgula, pois eles estão mais grudados do que nunca e dispostos a continuar a escrever essa história juntos.

O casal está sendo discreto nas redes sociais, mas já é possível notar o envolvimento deles em pequenos detalhes, como comentários das fotos. Em uma postagem do ator sobre uma peça que ele vai estrelar ao lado da atriz Drica Moraes, a publicitária comentou que estava ansiosa para acompanhá-lo no teatro. “Está chegando! Contando os dias”, escreveu.

