Família de Faustão justifica prioridade em fila de transplante | A TARDE

A família do apresentador Faustão, utilizou a página Faustão Meu Coração, no Instagram, para explicar o motivo dele ter tido prioridade na fila de transplante de rim. De acordo com o comunicado, a prioridade foi concedida devido a um transplante prévio de órgão sólido, no caso, um coração, transplantado e, 17 de agosto do ano passado.

Faustão entrou na fila para o transplante de rim em 6 de fevereiro e ocupava a 13ª posição. O procedimento foi realizado na manhã de segunda, 26, e as informações foram confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

AInda segundo as informações, os critérios de priorização foram cumpridos de acordo com a Resolução Estadual SS 06 de 2019, que inclui a impossibilidade total de acesso à diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.

Após a cirurgia, Faustão deixou a UTI no dia 27 e foi liberado para ir para casa. O apresentador afirmou que o transplante de rim foi mais tranquilo do que o de coração. Ele deu entrada no hospital no domingo, 25, devido ao agravamento de uma doença renal crônica.