Família e amigos abrem vaquinha para tratamento do baixista Mingau | A TARDE

Internado após ser atingido por um tiro na cabeça no Rio de Janeiro, em setembro, o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, teve uma vaquinha aberta por amigos e familiares para auxiliar em seu tratamento.

A meta da arrecadação virtual é de R$ 600 mil, tendo já sido doado o valor de R$ 14.581,33 até as 21h da sexta, ou seja, 2,43% do total esperado.



"E agora também é a hora de acertar as contas com a equipe de neurologistas que o acompanha desde a cirurgia. Como os familiares não conseguem arcar com todas as despesas, abrimos uma vakinha para quem puder colaborar", publicou o Ultraje a Rigor nas redes sociais.

No momento, Mingau está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas em breve será transferido para uma clínica. Segundo a filha dele, Isabella Aglio, os piores dias de recuperação do músico já passaram.



"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás", disse a filha do baixista.



"Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés, até dar o sorriso mais lindo do mundo. Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução", projetou Isabella.



Rinaldo Amaral, o Mingau, segue internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, evoluindo de maneira "lenta e gradual", segundo o boletim médico divulgado em outubro.