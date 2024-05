Fãs de Madonna jogam suspeitos de assalto no lixo | A TARDE

Dois homens acabaram indo parar em uma caçamba de lixo após, supostamente, tentarem furtar celulares. O caso aconteceu durante o show de Madonna na noite deste sábado, 4, no Rio de Janeiro.

O registro rapidamente viralizou nas redes. Um vídeo mostra quando um grupo de fãs agride e joga um dos supostos ladrões dentro do contêiner. Agentes do batalhão de Rondas Especiais e Controle das Multidões (Recom), da Polícia Militar foram ao local para deter os envolvidos.

Antes mesmo do evento ter início oficialmente, a equipe de segurança já teve trabalho e conseguiu deter 21 pessoas suspeitas de cometer crimes na areia da praia de Copacabana. A maioria dos casos tem relação com furto de aparelhos celulares.

De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 3.200 policiais militares e 1.130 guardas municipais estão trabalhando para garantir a segurança no evento, que deve atrair mais de 1,5 milhão de pessoas.

