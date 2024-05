Vídeo: PM do Rio prende 21 suspeitos de roubo antes do show de Madonna | A TARDE

Milhares de pessoas já se concentram na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi montado o palco que vai receber o show da rainha do pop Madonna. Antes mesmo do evento ter início oficialmente, a equipe de segurança já teve trabalho e conseguiu deter 21 pessoas suspeitas de cometer crimes na areia da praia. A maioria dos casos tem relação com furto de aparelhos celulares.

Em um vídeo feito por um dos fãs de Madonna, é possível ver os policiais conduzindo o grupo. De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 3.200 policiais militares e 1.130 guardas municipais estão trabalhando para garantir a segurança no evento, que deve atrair mais de 1,5 milhão de pessoas.





Reprodução | X

Doze pontos de bloqueio e 18 de revista foram montados em pontos estratégicos que dão acesso a Copacabana. Outras 65 torres de observação na areia e no calçadão também foram montadas pela polícia carioca. Além disso, 42 câmeras de reconhecimento facial e drones também estão sendo utilizados no evento.



