Fãs vão a loucura ao som de BaianaSystem no 2° dia de festival | A TARDE

O momento mais esperando da noite chegou tirando todo mundo do chão no segundo dia do Festival Virada Salvador. Ao som de BaianaSystem, o turista de Tocantins, Jeferson Santos não segurou a emoção pulando e celebrando o momento.

Encantando com a energia local, ele já garantiu que pretende vir no carnaval também. "É a minha primeira vez aqui em Salvador. Estou amando essa energia, esse contato. Ouvia e via Baiana pelas midias, mas agora estou vendo e curtindo de perto. Meu Deus, é muito bom! Já quero conhecer o carnaval também. Certeza que vou amar", disse enquanto pulava ao som da musica "Sulamericano", um dos grandes hits da banda.

Fãs pularam ao som de "Sulamericano" e outros hits | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Mostrando toda sua representatividade, BaianaSystem cantou outros grandes grandes sucessos do reggae, samba-reggae e guitarra baiana. Além de Sularmeicano, a população foi a loucura com 'Mosca', 'Lucro', Miçanga', 'Bola de Cristal'.

Mais cedo, antes de subir ao palco, a banda falou com o Portal A Tarde sobre a emoção de estar participando do evento pela primeira vez na Boca do Rio.