Fátima Bernardes se defende de acusações sobre fim da TV Globinho | A TARDE

Acusada de ser a responsável pelo cancelamento da TV Globinho, a apresentadora Fátima Bernardes deu detalhes de como a programação infantil da Rede Globo saiu do ar. Em entrevista ao PodPah, Fátima explicou que não tinha poder de decisão na emissora e apenas seguiu as recomendações.

Ao ser questionada por Igão e Mítico, anfitriões do podcast, a jornalista encarou o assunto com bom humor e admitiu que tópico a persegue até hoje. "De novo isso", reagiu aos risos.

"Acho engraçado que a gente brinca e as pessoas acreditam. Fiquei chocada que as pessoas realmente acham que eu tenho poder na programação da TV Globo", comentou a jornalista.

A ex-âncora do Jornal Nacional também disse acreditar que decisão da Globo em tirar a TV Globinho do ar possa ter a ver com a prooibição de publicidade durante programações infantis. "Não fui eu não, gente [que acabou com a TV Globinho]. Eu só queria fazer o meu programa e o único lugar que puseram foi ali", explicou a ex-apresentadora do programa "Encontro".

