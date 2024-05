Faustão aparece pela primeira vez após transplante de rim | A TARDE

Após passar por um transplante de rim, Faustão esteve na festa de aniversário do filho caçula, Rodrigo, de 16 anos. No vídeo publicado por Lara, filha mais velha do apresentador, ele aparece sentado em uma cadeira, sorridente e curtindo o evento ao lado dos familiares.

Nas redes sociais da esposa, Luciana Cardoso, Faustão surgiu ao lado da amada e de seus três filhos: o aniversariante Rodrigo, Lara Silva, sua primogênita e fruto do casamento anterior, e João Guilherme Silva, o do meio, que também é da relação atual. “16 anos do meu bebê”, escreveu Luciana na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores comentaram. “Nosso coração quentinho por essa foto”, disse um. A apresentadora Angélica também comentou: “Família linda que amamos.” “Deus abençoe essa família linda!”, acrescentou o humorista Tom Cavalcante.

Veja a publicação:

