Faustão desmente boatos de morte: "Ainda não"

O apresentador Fausto Silva, o famoso Faustão, pintou nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (18), para provar pra todo mundo que continua 'vivinho da Silva'. Mais cedo, o ator Caio Castro fez um post preto e branco em tom de despedida, o que assustou geral.

Faustão, que está internado em tratamento de uma insuficiência cardíaca, ainda brincou com a situação e disse que, mesmo nas mãos de excelentes médicos, quem decide a hora de 'bater as botas' é Deus. A sexta também foi marcada pelo último programa do apresentador na Band.

"Hoje, o dia em que minha filha estreou e fiz meu último programa na Band [...] Por sorte, ainda não morri. Estou preparado para coisas da vida", disse Faustão, que completou.

"Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir ainda que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze. Tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", fechou o apresentador de 73 anos.