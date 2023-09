Faustão evolui bem, deixa UTI e vai para semi-intensiva, diz boletim

O apresentador Fausto Silva foi trasnferido para uma unidade semi-intensiva apresentarbo, evolui bem após o transplante do coração feito no domingo (27) e foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva, onde dá continuidade à reabilitação, diz boletim do Hospital Albert Einstein desta sexta-feira,1º.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo,27, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação", afirma o boletim.

Na quinta-feira,31, ele gravou vídeo para agradecer quem torceu por sua recuperação, principalmente, à família do doador do seu novo coração.

"Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, que proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado, me deu a chance de viver de novo", diz Faustão.

O apresentador seguiu falando sobre o doador do coração no vídeo que foi postado no Instagram. Emocionado, disse em um outro momento do vídeo para a família de Fábio: "Jamais esquecerei de vocês. E vou um dia agradecer pessoalmente."

"O Edison, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes [...] Esse recado é especificamente para o José Pereira da Silva. A galera da Baixada[Santista]. Wellington... Wellisson e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês. E vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato."

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, o jogador de futebol de várzea que morreu no sábado, 26, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele sonhava em ser atleta profissional e chegou a fazer testes em grandes times, como o Palmeiras.