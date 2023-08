Faustão respira sem aparelhos e apresenta boa função do coração

O apresentador Fausto Silva foi extubado, nesta terça-feira,29, e respira sem auxílio de aparelhos, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. Faustão foi submetido a um transplante cardíaco no último domingo,27, e permanece na UTI.

"Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos. O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva", diz o comunicado.

Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, de acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A equipe médica responsável por Faustão recebeu a oferta do órgão na madrugada de domingo. Segundo o Ministério da Saúde, o apresentador foi priorizado em razão de seu estado de saúde, que era considerado grave.

Faustão tem o tipo sanguíneo B, segundo a Central. O tempo de espera por um transplante de coração, para potenciais receptores desse grupo é de 1 a 3 meses.