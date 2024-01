Felipe Neto lamenta, nas rede sociais, morte de PC Siqueira | A TARDE

O influenciador digital, Felipe Neto, escreveu nas redes sociais a respeito da morte do youtuber PC Siqueira, que foi encontrado morto dentro do seu apartamento, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira, 27. Siqueira tinha 37 anos e foi um dos pioneiros do youtube no Brasil.

"Meus pêsames à família e amigos de PC Siqueira. Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico. Força às pessoas atingidas por essa perda", disse Felipe Neto.



Meus pêsames à familia e amigos de PC Siqueira.



Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010.



Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico.



Força às pessoas atingidas por essa perda. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) December 28, 2023