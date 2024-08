Filha de Roberto Justus faz nova cirurgia de remoção de nódulo

Fabiana deitada na cama com curativo no pescoço - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, recebeu alta nesta sexta-feira, 2, após realizar uma cirurgia para retirar um novo nódulo benigno na paratireoide. A empresária compartilhou com os seguidores uma foto deitada na cama e com um curativo no pescoço, afirmando que a operação foi bem-sucedida.

“Cirurgia realizada COM SUCESSO!!!! Obrigada Deus, mais uma vez!!! E obrigada a vocês por todas as orações como sempre!!!”, celebrou Fabiana, agradecendo pelas orações, confira:

Em março deste ano, Fabiana passou pela primeira cirurgia do tratamento, quando recebeu a doação de medula óssea de uma pessoa anônima. Em suas redes sociais, a filha do empresário Roberto Justus fez um post tocante de agradecimento.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos… mas eu já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ahh se todos no mundo fossem assim…você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta”, disse ela.