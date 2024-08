Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt sofre acidente de trânsito

Pax Jolie-Pitt filho da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt - Foto: Reprodução | Redes sociais

Filho da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt sofreu um acidente de trânsito na última segunda-feira, 29. O jovem colidiu com um carro enquanto andava de bicicleta elétrica.

De acordo com o TMZ, o motorista do veículo parou para verificar o estado de saúde de Pax, que não usava capacete de proteção no momento do acidente. Os médicos foram acionados imediatamente, pois o jovem relatava dor no quadril e apresentava um ferimento na cabeça.

Logo em seguida, Pax foi transferido para Los Angeles. O estado de saúde do jovem é estável, e a previsão é de alta ainda nesta terça-feira, 30.

