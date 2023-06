Filho de Cristiano tem doença rara e passará por cirurgia: "chorei"

Miguel, terceiro filho da influenciadora Paula Vaccari e do sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, vai precisar passar por uma cirurgia após ter sido diagnosticado com uma doença rara.

O pequeno nasceu na sexta-feira, 2, e, segundo o pai, o diagnóstico de tetralogia de Fallot, doença congênita causada pela combinação de quatro defeitos cardíacos, aconteceu em março, quando ainda estava na barriga da mãe.

"Foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma. Pensar na possibilidade de perder meu filho, chorei muitas noites sozinhos", contou Cristiano.

Ele afirmou que Miguel passou um dia internado na UTI (unidade de terapia intensiva) e contrariou as expectativas médicas, que previam ser necessário entre 5 a 7 dias. "O tempo que ficou lá foi por zelo dos médicos, os quais agradeço muito".

Cristiano elogiou a esposa e afirmou que ela nunca 'amoleceu' e sempre teve fé. "Quando disse que se chamaria Miguel, você confiou e abraçou sem questionar, mesmo eu sabendo o quanto você queria o nome Bernardo. Você não pensou em nada, somente acreditou nas promessas".

Ele afirmou que Miguel ainda vai passar por uma cirurgia, mas está otimista. "Já deu tudo certo, Jesus está no barco".