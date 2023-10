Filho de Ivete, Marcelo faz 14 anos e mãe homenageia: "minha vida" | A TARDE

O primeiro filho de Ivete Sangalo nascia há exatos 14 anos atrás. Nesta segunda-feira, 2, quando o garoto completa mais um ano de vida, a artista usou suas redes sociais para homenagear o filho, fruto do relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.

"Meu coração fora do corpo. Eu sou a mãe mais feliz desse mundo, e foi você que trouxe isso pra mim! Te amo meu filho. Amo você infinito. Te amo, te respeito, te admiro e agradeço todos os dias por vc ser meu filho. O irmão mais amado desse mundo! O primo, o afilhado, o neto o amigo. Vc é tudo que a gente sempre sonhou. Seja feliz minha vida", escreveu Ivete.

A cantora compartilhou um compilado de vários momentos do garoto, incluindo a primeira vez que ele fez uma declaração na TV, no 'Domingão do Faustão'. Em outro momento, ele lista os instrumentos que toca e revela o desejo de fazer parte da banda da mãe ou de alguma outra.

O desejo dele se tornou realidade e Marcelo se apresenta na banda da mãe há cerca de 1 ano. Ao fundo do vídeo, ela deixou a música 'Agora Eu Já Sei', que traduz o sentimento da cantora quando estava grávida do garoto.

Recentemente, quando anunciou a programação para as celebrações dos seus 30 anos de carreira, Ivete afirmou que faz questão de ter Marcelo no projeto.

"A conversa é de adulto. Marcelo é completamente envolvido. Ele é meu filho, mesmo, na essência. Então, eu quero que meu filho compartilhe comigo o talento dele". Além de Marcelo, Ivete é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 5 anos.