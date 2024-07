Filho de Otávio Mesquita fala sobre briga com Nego do Borel; confira

A confusão aconteceu na noite da última sexta-feira, 22 - Foto: Redes sociais

Após briga com o Nego do Borel, o empresário Luiz Otávio, filho do jornalista Otávio Mesquita, usou as redes para contar aos seguidores alguns detalhes do que motivou ele a dar um tapa na cara do funkeiro. De acordo com o herdeiro, as provocações do famoso tiveram início muito antes, no início deste ano.

Luiz Otávio deixou claro que as pessoas precisam aprender a ouvir todas as versões de uma história. “Toda história tem três lados: o seu, o meu e a verdade.. Oh pessoal, esperem aí! Vamos deixar as coisas mais transparente para vocês? Por que muitos de vocês não sabem da história completa e acham que esse tapa que eu dei na cara do Nego do Borel foi um fato isolado e não foi”, disse o empresário.

Ainda de acordo com Luiz, ele resolveu gravar o vídeo se explicando após pedidos dos próprios advogados. O filho do jornalisa Otávio Mesquista lembrou de um outro episódio em que ele e o cantor acabaram se desentendendo em público. Confira pronunciamento completo:

Funkeiro também se pronunciou

Após levar um tapa no rosto do filho de Otávio Mesquita, Nego do Borel afirmou que irá até à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Segundo o funkeiro, "isso não vai ficar assim".

Os dois se desentenderam na última sexta-feira, 22. Víde registrou todo o momento da briga, confira: