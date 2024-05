Flora Matos diz que ajuda Rio Grande do Sul “sendo não branca” | A TARDE

A cantora Flora Matos causou mais uma polêmica nas redes sociais. Dessa vez, ela se manifestou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram mais de 90 mortos.

No X (antigo Twitter), a rapper celebrou a corrente de solidariedade para doações e deu uma resposta controversa a um seguidor que a questionou sobre como ela estaria ajudando as vítimas da tragédia.

"Muito bonito a população se organizando para ajudar a galera no RS. Dentro e fora do Brasil, mobilização. Espero que essa mobilização sirva de inspiração e que aconteça quando outros estados sofrerem com catástrofes desse tipo. You know", disse.

Perguntada sobre o quê estaria fazendo prol das vítimas, Flora respondeu: "Sendo não branca".

A frase rapidamente viralizou. "Isso não é uma pauta racial, mas se tu quer meter essa, melhor se informar sobre qual é a população mais afetada pela injustiça climática!", rebateu uma seguidora. "Me explica o que falei de errado, porque não tô encontrando o erro em defender que essa mobilização inspire outras quando outros estados precisarem. Qual é o problema?", respondeu a brasiliense.

Em outra postagem, Flora ainda relacionou a tragédia no Rio Grande do Sul com a situação dos povos indígenas no Brasil. "Famílias indígenas morrendo assassinado o ano inteiro!!! Lembrete", escreveu.

Sem se importar com a repercussão, a cantora deixou uma mensagem para os críticos. "Que todo ódio que vocês jogam seja convertido em cura e não desperte mais ódio em mim. Amém".

