Fora de tributo a Marília Mendonça, Roberta Miranda estaria 'indignada'

Pelo visto, mesmo após a desistência de Maiara & Maraisa em participar do show em tributo a Marília Mendonça, as polêmicas não param. Roberta Miranda, que era uma artista próxima à Rainha da Sofrência, também acabou ficando de fora do show.

A Rainha do Sertanejo se sentiu "indignada" não apenas por não participar do show, mas também porque a artista não foi sequer convidada para a festa, segundo o Portal Leo Dias.

Marília chegou a participar de um DVD de Roberta com a faixa “Os Tempos Mudaram”. Durante a gravação, as duas trocaram palavras de afeto. Na carreira de da Rainha da Sofrência, ela e Roberta Miranda sempre tiveram profunda ligação.

“Vocês não tem noção do que a Roberta Miranda representa nas nossas vidas e no Brasil. Eu sempre tive o sonho de te encontrar e te falar, que não só musicalmente, mas pessoalmente, eu, Marília Mendonça, me sinto conectada com você. Nós sabemos por tudo o que você passou, fomentando um mercado de música sertaneja com suas maravilhosas composições (…) Você chegou primeiro e abriu o caminho para a gente”, afirmou Marília Mendonça à época.

Vale lembrar que, na época da morte de Marília Mendonça, Roberta Miranda chegou a ser internada após o choque da repentina partida da Rainha da Sofrência.