Fora do Mirassol? Após traição, ex-de Iza sugere fim de contrato

O jogador Yuri Lima sugeriu ter sido demitido do Mirassol, clube onde até então atuava. Isso porque internautas perceberam que o ex de Iza retirou o nome do clube de suas redes sociais nesta segunda-feira, 29.

Prestes a completar 30 anos, as suspeitas giram em torno da possibilidade dele ser transferido a algum time do Brasil ou de outros países.

No início de julho, Iza usou as redes sociais para revelar que descobriu traições de Yuri e estava pondo fim ao relacionamento com o atleta. Na ocasião, o clube afirmou que "não intervém nem intermedia quaisquer contatos sobre assuntos particulares de nenhum atleta".

Desta vez, o Mirassol afirmou desconhecer informação sobre a saída de Yuri do clube. "Ele está treinando e à disposição da comissão técnica normalmente", disse, em nota.