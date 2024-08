Iza exibe barrigão e compartilha imagens do sexto mês de gestação

A cantora Iza, mamãe de primeira viagem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mesmo após o término com o jogador de futebol Yuri Lima, nada impede a cantora Iza de brilhar. Na tarde deste sábado, 27, a artista compartilhou em suas redes sociais imagens do sexto mês de gestação.

>>> Vídeo: Iza anuncia término de relacionamento após traição

No vídeo, a mamãe de primeira viagem aparece fazendo biquinho, exibindo o barrigão com bastante carinho e finalizando com uma dancinha saindo de mansinho.

Pelo visto, a mamãe de Nala está bastante ansiosa. “27 semanas e contando,” diz a legenda do post. Logo, os internautas reagiram e comentaram, admirando o barrigão.

>>> Leia também: Ludmilla e Brunna levantam rumores de possível gravidez

O cantor Saulo Fernandes não se intimidou e fez elogios para a cantora: “Pessoa mais linda. Beleza maior.”

“Brilhando tanto quanto o sol, essa mami! Te amo, minha princesa,” declarou a cantora Cynthia Luz.

“Mamãe poderosa! Linda, iluminada, blindada,” completou outra internauta.