Fundação de Beyoncé se movimenta para ajudar o Rio Grande do Sul | A TARDE

A BeyGOOD, fundação da cantora Beyoncé, tem se movimentado para ajudar o Rio Grande do Sul, estado que tem sofrido com um desastre ambiental que já deixou mais de 80 mortos. Em seu Instagram oficial, a instituição de caridade publicou um alerta para as enchentes e pediu ajuda para as pessoas que estão sofrendo com a situação.

>>> Correios da Bahia passam a receber doações para vítimas no RS

“Mais de 100 mil brasileiros foram afetados pelas enchentes devastadoras no sul do Brasil e precisam de sua ajuda”, inicia a mensagem na legenda do post. Em seguida, a instituição ainda relembrou seus trabalhos no país ao longo dos anos: “Brasil é próximo e querido da BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA”.

“Em dezembro do ano passado nós fizemos uma pequena turnê onde apoiamos 13 empresário pela Black Parede Route na cidade de São Paulo; e então escolhemos a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) para receber bolsas de estudos através do programa RENAISSANCE Scholars na cidade de Salvador; e nós vistamos a CUFA no Rio de Janeiro e vimos em primeira mão o trabalho incrível que eles estão fazendo para impactar positivamente a comunidade”, continuou.

Ainda na publicação, a fundação da cantora pediu doações para ajudar o Rio Grande do Sul e ensinou como pessoas de fora do Brasil podem ajudar com a tragédia. “Nosso parceiro de longa data CUFA está ajudando aqueles que foram afetados pela devastação das enchentes e você pode se juntar a BeyGOOD e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias, e que mudam a vida, com qualquer quantidade que o seu coração e a sua situação atual permitir. As doações podem ser feitas através do PIX no Brasil e através do PayPal no mundo todo”, finalizou o comunicado.

Veja a publicação:

Tragédia ambiental



Segundo relatório divulgado pela Defesa Civil no início da tarde desta segunda-feira, 6, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana é 85. O estado contabiliza ainda 339 feridos e 134 desaparecidos.

Além das mortes em que já foi comprovado haver relação com as tempestades, o governo gaúcho investiga outros 4 óbitos. O objetivo é verificar se essas pessoas morreram em decorrência das chuvas ou não.

Ao todo, 385 municípios foram atingidos pelas ocorrências climáticas. Mais de um milhão de pessoas foram afetadas em todo o estado. Dessas, 153.824 estão desalojadas e 47.676 foram para abrigos temporários.

Segundo balanço do governo do estado, ao menos 750 mil clientes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) estão sem abastecimento de água. Isso corresponde a 26% do total de clientes.

Além disso, há ainda cerca de 270 mil clientes da RGE Sul sem energia elétrica, o que equivale a 8,8% do total.

As chuvas que atingem o estado desde a semana passada afetaram 789 escolas em 216 municípios. Mais de 273,1 mil estudantes foram impactados. Em relação às rodovias, o estado ainda tem 99 trechos com bloqueios totais ou parciais. Clique aqui para ver a situação das estradas em tempo real.

Publicações relacionadas