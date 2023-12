Graciele Lacerda sobre acusações: "Vou deixar para a Justiça resolver" | A TARDE

Graciele Lacerda voltou a falar sobre as acusações relacionadas à suposta criação de um perfil falso para difamar Zilu e as filhas de Zezé Di Camargo, seu atual marido.

Recentemente, a Justiça determinou que Amabylle Eiroa, nora do sertanejo, excluísse todas as postagens relacionadas ao processo e às acusações contra Graciele.

A noiva de Zezé Di Camargo discutiu abertamente o relacionamento e esclareceu a polêmica sobre o perfil falso em uma entrevista concedida ao Domingo Espetacular, da Record TV, programado para ir ao ar neste domingo, 10.

Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo, filho caçula de Zezé, havia procurado a delegacia especializada em crimes na internet em outubro para revelar e denunciar Graciele como a responsável pelo perfil falso, @prisciladantas568.

Esta semana, a influenciadora conquistou uma vitória judicial que obrigou Amabylle Eiroa a apagar todas as postagens que a acusavam publicamente de criar o perfil falso com o intuito de criticar as mulheres da família Camargo.

Considerada por Amabylle como a causadora de tumulto na família Camargo, Graciele compartilhou uma série de vídeos afirmando estar sendo injustiçada.

"Estão falando que saiu coisas do meu computador. Não existe essa de computador. Aqui em casa é tudo celular e macbook. E segundo, que eu não estou acusando ninguém. Só estou me defendendo. E isso eu vou deixar para a Justiça resolver. Ela que vai achar, que vai atrás e vai saber o culpado. Eu mesma não estou acusando ninguém".